Unterföhring (ots) -Das Erfolgsrezept für Deutschlands beliebteste Backshow? So gelingt's!Zubereitung:1. Vorbereitung:Das Publikum aufheizen und den Starttermin, Mittwoch, 28. August 2024 sowie die Sendezeit, 20:15 Uhr in SAT.1, bekannt geben.2. Basis vorbereiten:Die zehn besten und leidenschaftlichsten Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker auswählen:- Patrik (20) aus Lathen- Samuel (25) aus Frankfurt am Main- Fabian (31) aus Friedberg- Florian (36) aus Konzell- Vanessa (23) aus Lüneburg- Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen- Sonja (54) aus Bad Iburg- Sibylle (36) aus Raschau-Markersback- Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen- Lydia (29) aus Heilbronn3. Moderatorin und Jury einrühren:Die charismatische Moderatorin Enie van de Meiklokjes hinzufügen sowie mit den Jury-Mitgliedern der Tortenqueen Betty Schliephake-Burchardt und dem mehrfach ausgezeichneten Spitzenpatissier Christian Hümbs vermengen.4. Back-Challenges und Themenwochen untermischen:Abwechslungsreiche Back-Challenges wie "Fürst Pückler modern", "Karamell kreativ" und "Fruchtig dekoriert" untermischen.5. Preise einarbeiten:Den begehrten goldenen Cupcake, 10.000 Euro, das erste eigene Backbuch und den Titel "Deutschlands beste Hobbybäckerin 2024" oder "Deutschlands bester Hobbybäcker 2024" einrühren.6. Backen:Deutschlands beliebte Backshow ab dem 28. August 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1 aufgehen lassen und die süßen Versuchungen und spannenden Backabenteuer genießen."Das große Backen", die 12. Staffel, acht Folgen, produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab exklusiv auf Joyn streamenWeitere Informationen über unsere Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker finden Sie in unserer Presselounge: http://presse.sat1.de/Backen2024Pressekontakt:Pressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5838086