Die CEWE Group ist Europas führender Fotodienstleister und Online-Printing-Anbieter. Seit den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE zum führenden Fotodienstleister entwickelt. Das liegt vor allem an dem vielfach ausgezeichneten CEWE FOTOBUCH, von dem jährlich mehr als sechs Millionen Exemplare verkauft werden. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten die Kunden unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - und bei vielen führenden Händlern in Europa. Sie lassen sich von ihren persönlichen Fotos zu einer Vielzahl kreativer Gestaltungen inspirieren und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Milliarden Fotos an. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Axel Weber, Head of IR der CEWE Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-11-00/CWC-GR zur Verfügung gestellt.