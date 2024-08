Die AUTO1 Group SE betreibt digitale Plattformen für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. AUTO1.com ist die B2B-Großhandelsplattform des Unternehmens mit mehr als 60.000 professionellen Partnern in über 30 Ländern. Autohero ist einzelhandelsorientiert und bietet geprüfte Autos in 9 europäischen Ländern an. Das Gegenstück wirkaufendeinauto.de und seine Schwestermarken sind auf den Ankauf von Gebrauchtwagen spezialisiert und bieten über 400 Annahmestellen in ganz Europa. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 15:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Philip Reicherstorfer, VP Treasury and Investor Relations der AUTO1 Group SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-15-00/AG1-GR zur Verfügung gestellt.