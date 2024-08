Wer schon einmal etwas vom Pentagon-Index gehört hat, kann sich den Zusammenhang zwischen den genannten drei Dingen vorstellen Unter den diversen Indices gibt es einen besonders "schmackhaften", der bereits mehrmals richtig lag: der Pentagon-Index. Er beschreibt, wann die Menschen im Pentagon besonders lange in der Nacht arbeiten müssen. Denn steigen die Pizzabestellungen sprunghaft an und sind die Bars in Pentagon City wie leergefegt, dann zeigt der Index, dass etwas Größeres passieren wird. Konflikte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...