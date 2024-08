FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



06.08.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2450 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 810 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 75 (65) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 447 (410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS POLAR CAPITAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 510 (635) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 5150 (4950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2550 PENCE - GOLDMAN CUTS HALEON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 380 (360) PENCE - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 535 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2050 (2660) PENCE - PANMURE LIBERUM CUTS RIO TINTO TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 3720 (4600) PENCE



