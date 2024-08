Mit ultradünnen, strahlungsresistenten Solarzellen der nächsten Generation wollen die Unternehmen kostengünstige und effiziente Photovoltaik-Produkte für Raumfahrtanwendungen entwickeln. Ab kommendem Jahr könnten dann hunderte Fahrzeuge für das Weltall mit den flexiblen Modulen ausgestattet werden. Die Meyer Burger Technology AG und Solestial Inc. sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam wollen sie ultradünne Siliziumsolarzellen der nächsten Generation für die Anwendung in der Raumfahrt herstellen, kündigten sie am Montagabend an. "Diese Zusammenarbeit wird die Weltraum-Solarenergie ...

