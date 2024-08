Im November 2024 eröffnet der Schweizer Möbelhändler einen neuen Standort in der Stadt Basel im historischen Füglistaller Geschäftshaus an der Freie Strasse 23. Mit 900 m² führt pfister in Basel ein städtisches Kleinfilialen-Format ein, das sich vollständig auf Schlafkomfort konzentriert. Kundinnen und Kunden erwartet eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Boxspringbetten, Matratzen, Kissen, Duvets, Bettwäsche sowie Accessoires für Schlaf- und ...

