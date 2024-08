Unterföhring (ots) -- Ab dem heutigen Dienstag berichtet Sky Sport täglich live und exklusiv vom ATP Masters in Montreal und WTA 1000 in Toronto- Vom 12.-19. August zeigt Sky Sport die ATP Masters und WTA 1000 in Cincinnati- Ab dem 19. August täglich das Qualifikationsturnier zu den US Open via Livestream- Ab dem 26. August überträgt Sky Sport live die kompletten US Open- Das Beste des Tages jeweils live auf Sky Sport Tennis sowie alle verfügbaren Courts auf Sky Stream, Sky Q und WOWUnterföhring, 6. August 2024 - Nach dem Olympischen Tennisturnier beginnt für die Tenniselite jetzt die heiße Phase der Hartplatzsaison. Das große Ziel: Die US Open Ende des Monats in Flushing Meadows, New York - das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bis dahin werden die besten Tennisspieler der Welt bei mehreren Masters-Turniere der ATP/WTA Tour wertvolle Punkte für die Weltrangliste sammeln. Während die Herren diese Woche in Montreal beim National Bank Open presented by Roger an den Start gehen, spielen die Damen in Toronto. Sky Sport zeigt die Spiele täglich ab morgen live und exklusiv ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Tennis. Alle Courts sind zudem auf Sky Stream, Sky Q und WOW verfügbar.Beim ATP Masters in Montreal wird auch Alexander Zverev an den Start gehen, der das Turnier bereits 2017 gewinnen konnte. Top gesetzt sind neben Zverev Vorjahressieger Jannick Sinner und Daniil Medvedev. Beim WTA Masters in Toronto sind die top gesetzten Spielerinnen Coco Gauff, Aryna Sabalenka und Jessica Pegula dabei, während die Weltranglistenerste Iga Swiatek in der kanadischen Metropole pausiert.Eine Woche später spielen die ATP und WTA in Cincinnati beim nächsten Masters-Turnier. Für Cincinnati haben alle der TOP40 Spieler gemeldet, angeführt von den Weltranglistenersten Jannik Sinner und Iga Swiatek. Auch bei diesem Top-Turnier ist Sky Sport täglich live dabei.Direkt in der Woche darauf geht es dann los in Flushing Meadows, zunächst am 19. August mit dem Qualifikationsturnier zu den US Open. Sky Sport wird die Qualifikationsrunden via Bonusstreams auf Sky Stream, Sky Q und WOW live übertragen. Am 26. August startet dann das Hauptfeld der US Open. Sky Sport hat im Rahmen einer Kooperation mit der DOSB New Media GmbH eine mehrjährige Sublizenz für die US Open erworben und wird parallel zu Sportdeutschland.TV den letzten Grand Slam des Jahres live übertragen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream), Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5838236