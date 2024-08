Nach Darstellung des Analysten Henry Wendisch von NuWays hat die LAIQON AG die Zusammenarbeit mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim ausgebaut. Demnach plane der Partner, 25 Prozent an der LAIQON-Tochter BV Bayerische Vermögen GmbH zu übernehmen. Hierfür sei Ende Juli der Letter of Intent (LoI) geschlossen worden. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 8,70 Euro) und erneuert das Rating "Buy".

