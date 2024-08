Zu Jahresbeginn hatten wir auf die Schmerzen hingewiesen, die Zalando-Aktionäre damals beim Blick auf das damalige Kursniveau von rund 18 Euro erdulden müssen. Anschließend ging es bei dem Papier bis in den Bereich um 27 Euro nach oben, ehe die Gesamtmarktschwäche und die Konjunktursorgen auch Zalando erfassten, so dass der Titel bis um die Marke von 22 Euro zurückfiel. Am heutigen Dienstag können Anleger jedoch etwas aufatmen, denn die frisch veröffentlichten Zahlen zeigen, dass sich der Online-Händler gegen die Konsumflaute erfolgreich zur Wehr setzt.

