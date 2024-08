Paris - Christian Kukuk hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille im Springreiten gewonnen. Im Stechen setzte sich der Westfale mit seinem Pferd Checker gegen die Konkurrenz aus den Niederlanden und der Schweiz durch. Insgesamt sichert Kukuk den deutschen Reitern damit die vierte Goldmedaille.



Mit einer Zeit von 38,34 Sekunden legte der 34-Jährige mit einer fehlerfreien Runde zugleich eine hohe Hürde für seine Verfolger vor. Der Niederländer Maikel van der Vleuten ritt mutig an, schied jedoch nach einem Abwurf aus dem Rennen um die Goldmedaille aus und gewann am Ende Bronze.



Der Schweizer Steve Guerdat begann ebenfalls mit viel Tempo, um die von Kukuk vorgelegte Zeit zu unterbieten, warf jedoch auch eine Stange ab, immerhin gewann er aufgrund der besseren Zeit die Silbermedaille.



Im Medaillenspiegel steht Deutschland damit zunächst auf Rang 10.