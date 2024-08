Die Märkte atmen heute vorerst auf, in Deutschland gibt es den Versuch einer Erholung am Markt. Auch die Commerzbank profitiert davon. Morgen wartet das Geldhaus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf. In den kommenden Monaten dürfte für Finanzwerte die Geldpolitik im Mittelpunkt stehen.Am Dienstag drehen die Märkte wieder leicht ins Plus, nachdem es gestern zu einem scharfen Abverkauf an den globalen Börsen kam. Die Commerzbank-Aktie war unter die 100-Tage-Linie bei 14,11 Euro gerutscht und hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...