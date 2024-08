DJ Mercedes-Benz erhält Genehmigung für Tests für Level-4-Fahrten in Peking

Von Jiahui Huang

PEKING (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat in Peking die Genehmigung erhalten, in seinen Premiumautos auf der Straße die Technologie für vollständig autonomes Fahren zu testen. Damit ist der Konzern der erste ausländische Autohersteller, der solche Tests in China durchführen darf. Der Stuttgarter Konzern habe kürzlich die Genehmigung erhalten, die sogenannte autonome Fahrtechnologie auf Level 4 auf Stadtstraßen und Autobahnen in Peking zu testen, teilte das Unternehmen auf seinem WeChat-Account mit.

Autonomes Fahren auf Level 4 gilt als vollständig automatisiert, wobei kein menschliches Eingreifen erforderlich ist, um das Fahrzeug zu steuern. Ein Fahrer kann jedoch bei Bedarf weiterhin die Kontrolle übernehmen. Mercedes erhielt im vergangenen Jahr die Genehmigung Pekings für Tests auf Level 3, die als hochautomatisiertes Fahren gelten, bei dem ein Fahrer in bestimmten Situationen die Kontrolle übernehmen muss.

Die neue Genehmigung bedeutet, dass Mercedes seine Sensoren und Softwaresysteme für fortschrittliche autonome Fahrfunktionen testen kann, wie z. B. Einparken in verkehrsreichen Stadtgebieten, Wenden und Linksabbiegen ohne Aufsicht. Auf Autobahnen kann es auch das Wechseln der Fahrspur testen.

China hat seine Bemühungen zur Entwicklung des autonomen Fahrens verstärkt. Im Juni genehmigten die Behörden neun chinesischen Autoherstellern, darunter BYD, Nio und Chongqing Changan Automobile, die Erprobung von Technologie auf Level 3 und Level 4 auf bestimmten Straßen. Im vergangenen Monat wurden 20 Städte ausgewählt, um die Infrastruktur für die Technologie auszubauen. Zu den führenden Unternehmen Chinas im Bereich des autonomen Fahrens auf Level 4 gehören Baidu, Pony.ai und WeRide.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2024 06:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.