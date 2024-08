Intel: unter die Räder gekommen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 06.08.2024

AKTIE IM FOKUS: Intel

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 19,20 EUR

Marktkapitalisierung: 81,73 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 54,23 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 59,69 %

KGV 2024* 79,56 %

4 Wochen Performance: - 27,92 %

Bewertung: Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 1,76 %

Branche: Halbleiterindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern kämpft mit massiven Verlusten. Im zweiten Quartal 2024 verbuchte Intel einen Verlust von gut 1,6 Mrd. US-Dollar, im Vergleichsquartal 2023 konnte noch ein Gewinn von 1,48 Mrd. US-Dollar ausgewiesen werden. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 12,8 Mrd. US-Dollar. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen der Analysten. Auch für das zweite Quartal 2024 sind die Aussichten nicht rosig. Bisher wurde immer auf eine Besserung im zweiten Halbjahr verwiesen. Diese Erwartung kann Intel offensichtlich nicht erfüllen.

Als Reaktion auf die Daten hat Intel angekündigt, 15 Prozent der Belegschaft von zuletzt 125.000 Mitarbeitenden zu reduzieren, ab dem 4. Quartal will der Konzern auch keine Dividende mehr zahlen.

Intel spürt aktuell den Druck von Nvidia, das mit Chips zum Training von KI-Software aktuell das Maß aller Dinge ist. Der Konzern will seine Marktposition mit neuen Produktionsprozessen für effizientere Chips verteidigen. Intel plant in Magdeburg den Bau einer Chipfabrik mit einem Investitionsvolumen von bis zu 30 Mrd. EUR. Hintergrund ist, dass man die Abhängigkeit von Asien reduzieren will. Diese Investition steht aktuell nicht zur Disposition...

