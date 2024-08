Prof. Dr. Jan Viebig (CIO Oddo BHF SE): Gerade jetzt ist an den Aktienmärkten ein kühler Kopf gefragt

06.08.2024 -

Die Aktienmärkte haben am Freitag einen Kurseinbruch erlitten, der sich zum Wochenanfang auf vielen Märkten fortgesetzt hat. Auslöser waren die jüngsten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt, die die Furcht vor einer Rezession in den USA aufkommen ließen. Nach heftigen Kursverlusten am Freitag setzte sich an den amerikanischen, asiatischen und europäischen Aktienmärkten die Verkaufswelle fort. An dieser Stelle möchten wir eine nüchterne Standortbestimmung vornehmen:

1) Wir bleiben neutral an den Aktienmärkten positioniert.

Wir haben in den vergangenen Monaten der Euphorie widerstanden und in unseren Aktienquoten eine neutrale Position bezogen. Denn im Zuge des Kursaufschwungs hielten wir viele Aktienbewertungen für überzogen. Das bedeutet, dass wir heute in unseren Portfolien zwar in Aktien investiert sind, aber nicht überproportional und schon gar nicht aggressiv. Diese Strategie, langfristig in Aktien mit Augenmaß zu investieren, zahlt sich jetzt aus. Wir werden bis auf Weiteres an ihr festhalten.

2) Der Ausverkauf ist unserer Einschätzung nach noch nicht zu Ende. Wir halten die Ereignisse der vergangenen Tage für eine Korrektur, die unserer Überzeugung nach neue Einstiegsmöglichkeiten schaffen dürfte. Wie Abbildung 1 zeigt, ist eine Folge des Ausverkaufs, dass der VIX- Index, ein Gradmesser für die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität der im S&P 500 gelisteten Aktien, in die Höhe geschossen ist. In den vergangenen Monaten bewegte sich dieser Index in einem Bereich unterhalb von 20 und ist aktuell auf mehr als 60 gestiegen. Das Risiko ist damit momentan deutlich erhöht. Hält die Panik an, dann werden wir Aktien kaufen, sofern diese unter ihrem fundamentalen Wert handeln.

(...)