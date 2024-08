Nachdem die Kurse zahlreicher Aktien am Freitag und Montag stark unter Druck gekommen waren, hat die amerikanische Investorin Cathie Wood die Gunst der Stunde genutzt und investiert; welche Aktien das waren, erfahren Anleger hier. Am Freitag und am Montag hat die Amerikanerin für den von ihr gemanagten ARK Innovation ETF einige Transaktionen durchgeführt. Zahlreiche Verkäufe und Käufe tätigte Cathie Wood. Auf der Verkäuferseite standen unter anderem die Aktien vom amerikanischen Telemedizinanbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...