SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Mit einem aktuellen Research-Bericht hat sich die Bank of America zum US-Halbleiter-Giganten Nvidia gemeldet und sieht wegen des starken Aktienkursrückgangs eine Kaufgelegenheit. Die Nvidia Corp. (Nasdaq: NVDA, ISIN: US67066G1040) will am 28. August ihre Finanzergebnisse...

