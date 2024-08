Die Airbus-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag als Spitzenreiter im DAX und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 1,2 Prozent auf 132,10 Euro. Trotz der insgesamt verhaltenen Stimmung am Markt, die sich in einem minimalen DAX-Zuwachs von lediglich 0,16 Prozent widerspiegelte, konnte der Luftfahrtkonzern positive Signale senden. Das Tageshoch der Aktie wurde bei 133,12 Euro erreicht, wobei der Handelstag bei 131,40 Euro eröffnet wurde. Mit einem Handelsvolumen von 143.045 Aktien zeigte sich reges Interesse an dem Wertpapier.

Auslieferungszahlen beflügeln Anleger

Ein maßgeblicher Faktor für die positive Kursentwicklung waren die jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen. Im vergangenen Monat übergab Airbus 77 Flugzeuge an Kunden, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 67 Maschinen im Vormonat darstellt. Nach sieben Monaten summieren sich die Auslieferungen auf 400 Jets, was die Zuversicht der Investoren stärkt, das von Airbus-Chef Guillaume Faury gesetzte Jahresziel von 770 Auslieferungen zu erreichen. Zudem verzeichnete das Unternehmen im Juli 59 Neubestellungen bei lediglich zwei Stornierungen, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet.

