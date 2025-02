© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

Nvidia-Aktien zeigen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025 Schwäche. Droht nun ein größerer Einbruch? Nvidia zählte in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Aktien. Allein in den letzten fünf Jahren sind sie um mehr als 2.094 Prozent und seit Februar 2015 sogar um 22.910 Prozent gestiegen. Wer damals beispielsweise 5.000 Euro investiert hat, besitzt heute schon 1.150.495 Euro (28.02.2025). Warum Nvidia so begehrt ist Der kalifornische Chipkonzern profitiert derzeit von mehreren Megatrends, zu denen Gaming, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, professionelle Visualisierung, autonomes Fahren und Robotics gehören. Allein im Geschäftsjahr 2025 sind Umsatz und Gewinn um 114 …