Enercon meldet den ersten Vertragsabschluss über den Verkauf seiner neuen 6 MW starken Windturbine in der Türkei. Die Serienproduktion soll in Bälde starten. Windturbinenpionier Enercon hat seine erste Maschine des Typs E-175 EP5 international verkauft. Wie das Unternehmen aus Aurich mitteilte, unterzeichnete es mit dem türkischem Energieerzeuger Enerjisa Üretim einen Liefervertrag."Wir verzeichnen bei unserer internationalen Kundschaft ein sehr großes Interesse an unserem neuen Topmodell", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...