USD/JPY und AUD/USD notieren heute Morgen wieder über 145 bzw. 0,65, da es in den Währungen Asiens (ohne Japan) zu Gewinnmitnahmen gekommen ist, so OCBC Senior FX Strategist Philip Wee. Risikoaversion könnte sich kurzfristig abschwächen "Der japanische Yen (JPY) stieg am Montag zunächst um 3,4% gegenüber dem Greenback (USD/JPY lag bei 141,70), gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...