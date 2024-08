Bayer verzeichnet Gewinnrückgang - Aktie rauscht ins Minus

Werbung







Der DAX®-Konzern hat am Dienstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet. Der Pharmakonzern konnte zwar ein Umsatzplus verzeichnen, jedoch enttäuschte der operative Gewinn die Anleger.



Bayer kämpft inmitten des von Konzernchef Bill Anderson verordneten Konzernumbaus mit schrumpfenden Gewinnen. Das Leverkusener Traditionsunternehmen vermeldete am Dienstagmorgen für das zweite Quartal bei einem leicht gestiegenen Umsatz von 11,1 Milliarden Euro einen Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebidta) um 16,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Pharmakonzern hatte im Mai wegen zunehmender Währungseffekte seine Jahresziele gesenkt und zuletzt einen bereinigten operativen Gewinn von 10,2 Milliarden Euro prognostiziert. Der Konzern konnte im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen seine Jahresziele jedoch bestätigen. Die Papiere des Pharmariesen notierten zwischenzeitlich über 3 Prozent tiefer als noch am Vortag.









Daily Trading



