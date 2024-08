Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Trotz positiver Analystenprognosen und einer erwarteten Dividendensteigerung sank der Kurs um 0,6 Prozent auf 13,21 Euro. Das Handelsvolumen war mit über 1,9 Millionen gehandelten Aktien beachtlich. Experten sehen jedoch weiterhin Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,08 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent entspricht.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

Im ersten Quartal 2024 konnte die Commerzbank ihren Gewinn pro Aktie auf 0,60 Euro steigern, verglichen mit 0,46 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs um 18,1 Prozent auf 6,43 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,03 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal wird am 7. August erwartet und könnte neue [...]

