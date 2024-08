Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Dienstag kaum stabilisieren können. Letztlich schaffte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,08 Prozent auf 4.575,22 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,23 Prozent auf 8.026,69 Punkte hoch. Der schweizerische Leitindex SMI verlor 0,28 Prozent auf 11.510,46 Zähler. An den US-Börsen berappelten sich die Kurse zum europäischen Handelsende deutlicher. ...

