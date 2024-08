The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2024



ISIN Name

CA00791E1025 ADVENTUS MNG CORP.

GB00BQ1MW662 SELINA HOSPITALITY DL-,01

IM00BN2RD444 CHALL.ENERGY GR. LS-,0002

KYG2091K1206 CENT.SUNS.GR.HO.ADJ.HD-02

LU0501835309 L OCCITANE INTERNATIONAL

SE0020677854 HOYLU AB O.N.