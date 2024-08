BP plc hat am 6. August 2024 einen umfangreichen Aktienrückkauf durchgeführt. Insgesamt wurden 4.828.001 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 431,21 Pence pro Aktie erworben. Dies erfolgte im Rahmen des am 30. Juli 2024 angekündigten Rückkaufprogramms. Die Transaktion wurde an der Londoner Börse sowie über Cboe UK abgewickelt, wobei der Höchstpreis bei 435,50 Pence und der Tiefstpreis bei 426,10 Pence lag.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Die BP-Aktie zeigte sich am Handelstag kaum verändert und notierte bei 4,31 GBP. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 4,36 GBP und 4,26 GBP. Analysten sehen noch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,46 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von über 30% entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,717 USD je Aktie. Die [...]

Hier weiterlesen