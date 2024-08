Woburn, Massachusetts, Usa (ots/PRNewswire) -- Monotype stellt Sufio als API-Partner vor und bietet Sufio-Kunden Zugang zur Schriftartenbibliothek von Monotype- Die Font API-Integration von Monotype unterstützt das Ziel von Sufio, seinen Kunden die Erstellung von Rechnungen zu ermöglichen, die zum Aufbau ihrer Marken beitragenHeute gab Monotype Imaging Inc. (https://www.monotype.com/company/news-press), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schrift und Technologie, seine Partnerschaft mit der globalen Rechnungsstellungslösung Sufio (https://sufio.com/) bekannt. Dank dieser Partnerschaft kann Sufio seinen Kunden den Zugriff auf über 40.000 Schriftarten aus der Monotype-Bibliothek für die Verwendung in Rechnungen, Gutschriften und anderen Finanzdokumenten anbieten.Die Integration der Monotype Font API in die Automatisierungs-Workflows von Sufio liefert ein Beispiel für den Wert, den hochwertige Typografie in der API-Ökonomie hat. Die Font API von Monotype ermöglicht Unternehmen und Freiberuflern, die die Sufio-Plattform nutzen, nahtlose, konsistente Markenerlebnisse für ihre Kunden und Auftraggeber in ihren Schaufenstern und bei der Rechnungsstellung zu schaffen. Die mehr als 40.000 Schriftarten, die Sufio seinen Nutzern zur Verfügung stellt, wurden aufgrund ihrer dualen Verfügbarkeit in Shopify ausgewählt."Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Monotype hat uns gezeigt, dass ihre API zuverlässig und sehr gut dokumentiert ist. Wir konnten auf ihre gesamte Schriftensammlung zugreifen und sie in unsere Rechnungs-App integrieren, was unseren Nutzern eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet", so Norbert Ordog, Gründer und CEO von Sufio.Zu den beliebten Schriftarten aus der Monotype-Bibliothek, die Sufio-Kunden ab sofort zur Verfügung stehen, gehören Helvetica, Avenir, Frutiger und Garamond. Auf der neuen Typografieseite von Sufio können die Nutzer Schriften nach Kategorien wie Geometric oder Humanist erkunden und mehr darüber erfahren, wie diese verschiedenen Schriftarten Marken ein unverwechselbares Gefühl, Aussehen und eine eigene Stimme verleihen und ihnen helfen, die Schriftart zu wählen, die am besten zu ihrem Unternehmen passt.Andrew Gonzalez, Head of Global Partnerships bei Monotype, erklärt: "Diese Partnerschaft macht deutlich, dass Storytelling im digitalen Zeitalter nicht an der sprichwörtlichen Kasse endet. Jeder kleine Touchpoint - vom Einkaufswagen über die Rechnungsstellung bis hin zu den Quittungen - bietet die Chance, diese Erzählung fortzusetzen. Unsere Partnerschaft mit Sufio trägt dazu bei, die Optionen zu erweitern, die unseren Kunden zur Verfügung stehen, wenn sie diese Momente schaffen. Monotype setzt sich für innovative und dynamische Schriftlösungen ein, die die Kreativität fördern. Die Nutzung unserer Font-APIs ist der nächste Schritt, um ein Jahrhundert an typografischem Fachwissen in das digitale Zeitalter zu überführen."Mit Niederlassungen in Kalifornien und der Slowakei ist Sufio die globale Rechnungsanwendung für Freiberufler, kleine Unternehmen und Onlineshops, die auf Shopify und BigCommerce läuft. Als globale Plattform bietet Sufio die Rechnungsstellung in mehr als 30 Sprachen mit Übersetzungen in Zusammenarbeit mit lokalen Buchhaltern an - diese Übersetzungen werden nun durch ein konsistentes Branding mit Schriftarten aus der Monotype-Bibliothek ergänzt. Die Schriftartenbibliothek von Monotype wird Sufio-Kunden im Rahmen der Premium- und Sufio Plus-Tarife zur Verfügung stehen.Zu den wichtigsten Vorteilen der Partnerschaft gehören:- Integrierte Font API: nahtlose Integration der Schriftartbibliothek von Monotype in die Sufio-Plattform- Markenkonsistenz: Die mehr als 40.000 Schriftarten für Sufio-Kunden wurden aufgrund ihrer Verfügbarkeit in Shopify ausgewählt.- Entdeckung von Schriftarten: Suche nach Schriftarten im Menü, geordnet nach KategorienWeitere Informationen über Sufio finden Sie auf der Website von Sufio (https://sufio.com/). Wenn Sie erfahren möchten, wie Monotype Ihre Plattform durch hochwertige, kuratierte Typografie aufwerten kann, besuchen Sie die Partnerseite (https://www.monotype.com/platform-partners) von Monotype.Hinweis an die Redakteure:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Medienkontakt.Hochauflösende Bilder und zusätzliche Materialien sind auf Anfrage erhältlich.Informationen zu Monotype:Monotype schafft bedeutende Marken durch Schrift, Technologie und Know-how.Das Unternehmen arbeitet mit führenden Foundries zusammen, um den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriften zu liefern. Die Plattform Monotype Fonts (https://www.monotype.com/fonts) bietet über 150.000 Schriftarten, darunter zeitlose Klassiker wie die Schriftfamilien Helvetica®, Univers® und Frutiger®, aber auch neue innovative Schriften wie Posterama und Masqualero. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.Folgen Sie Monotype auf X (https://twitter.com/Monotype), Instagram, (https://www.instagram.com/bymonotype/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype/).Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein.Informationen zu Sufio:Sufio ist eine professionelle Rechnungsstellungslösung, die automatisch Rechnungen für Ihre Shopify-Bestellungen erstellt und versendet. Wählen Sie eine der markenspezifischen Rechnungsvorlagen aus und genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Dokumente die weltweiten B2C- und B2B-Verkaufsrichtlinien erfüllen.Mit Sufio können Sie außerdem individuelle Workflows erstellen, die Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen. So können Sie jeden Teil des Rechnungsstellungsprozesses automatisieren und haben mehr Zeit, sich auf den Ausbau eines erfolgreichen Unternehmens zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter sufio.com.