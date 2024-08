Kröv - In Rheinland-Pfalz ist beim teilweisen Einsturz eines Hotels mindestens eine Person ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt. Das teilte die Polizei am Morgen mit.



Die verstorbene Person sei "tot geortet worden", habe aber noch nicht geborgen werden können, hieß es. Es seien acht weitere Personen mit teilweise schweren Verletzungen noch im Gebäude eingeklemmt.



Auf Bildern ist zu sehen, wie das Giebeldach des zweistöckigen Gebäudes eingebrochen ist und die Stockwerke unter sich teils eingedrückt hat. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst völlig unklar.



Das Unglück ereignete sich bereits am Dienstagabend gegen 23 Uhr, zunächst war aber unsicher, ob es Tote oder Verletzte gibt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 14 Person im Gebäude, fünf konnten sich unverletzt retten. Auch umliegende Gebäude wurden evakuiert.



Kröv ist eine Ortsgemeinde mit rund 2.200 Einwohnern im Landkreis Bernkastel-Wittlich und gehört zur Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Es handelt sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort, er liegt direkt an der Mosel.