Der DAX hat sich nach drei verlustreichen Börsentagen in Folge am Dienstag stabilisieren können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 17.354,32 Zählern aus dem Handel. Zur Wochenmitte dürfte sich der deutsche Leitindex wieder nach oben arbeiten können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 1,1 Prozent höher auf 17.546 Zähler.Am Heutigen Mittwoch steht eine ganze Reihe von Quartalszahlen im Fokus. Es berichten unter anderem Kontron, Commerzbank, Süss Microtec, Siemens Energy, Sixt, ...

