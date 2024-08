NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach einem drei Jahre währenden Bullenmarkt für Rohstoffe gebe es nun Anzeichen einer Normalisierung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. So seien die Gaspreise und die Margen im Raffineriegeschäft mittlerweile deutlich niedriger als noch vor einem Jahr. Zudem seien die Investoren mit Blick auf die Ausschüttungen im Sektor vorsichtiger geworden. Bei Totalenergies hätten derweil die Quartalszahlen enttäuscht./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271