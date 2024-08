© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der Kurs von Continental ist hochgeschnellt, nachdem des Unternehmen erste Erfolge bei den jüngsten Sparprogrammen bekannt gegeben hat. Auch die mögliche Abspaltung der Auto-Sparte sorgt für gute Stimmung.Der Autozulieferer Continental passt seine Jahresprognose nach unten an und kündigt zugleich an, möglicherweise seine Automobilsparte abzuspalten. Diese strategischen Schritte reflektieren die Herausforderungen durch die nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und allgemein schwächere Automobilmärkte in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover revidierte seine Umsatzerwartungen für das Jahr von bis zu 44 Milliarden Euro auf nunmehr höchstens 42,5 Milliarden Euro. Diese Anpassung …