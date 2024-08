NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) lägen jeweils um 5 Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Autozulieferer habe die Profitabilität im Autogeschäft erheblich gesteigert. Der neue Ausblick decke sich derweil mit den Erwartungen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:25 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005439004