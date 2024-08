Zürich - Das Risiko einer Blase am Schweizer Eigenheimmarkt ist im zweiten Quartal 2024 weiter gesunken. Der sogenannte UBS Swiss Real Estate Bubble Index sank auf 0,74 von 0,95 Punkten. Das Risiko einer Immobilienblase bleibe damit weiterhin «moderat», heisst es in einer Mitteilung der Bank vom Mittwoch. Der Index stehe mittlerweile deutlich tiefer als noch während der Immobilienblase der 90er-Jahre. Blasenrisiko sinkt in allen PerspektivenDas Risiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...