- BARCLAYS RAISES EUROPAEISCHE TECH-WERTE TO 'ÜBERGEWICHTEN'



- BARCLAYS CUTS DS SMITH TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 435 (420) PENCE - BARCLAYS RAISES MONDI PLC TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1470 (1380) PENCE - BERENBERG RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 330 (300) PENCE - CANACCORD RAISES SPIRENT TO 'SPECULATIVE BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 199 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 850 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 200 (199) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 5200 (5300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 129 (153) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1459 (1464) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 494 (483) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES THG PRICE TARGET TO 53 (49) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES WOOD GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 185 PENCE - RBC CUTS BP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 550 (650) PENCE - RBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2700 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - STIFEL CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 375 (490) PENCE - STIFEL RAISES HAMMERSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 32 (25) PENCE - UBS CUTS AJ BELL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 450 PENCE - UBS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 760 (782) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 640 (550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1350 (1200) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS IG GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1150 PENCE



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 688 (624) PENCE - 'UW'



