Erfurt - Der Vize-Vorsitzende der AfD Thüringen und Parlamentarische Geschäftsführer der dortigen AfD-Fraktion im Landtag, Torben Braga, hat mitten im Wahlkampf eine eigene PR-Firma gegründet.



Der im Handelsregister eingetragene Geschäftszweck des Erfurter Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag vom 11. Juni "die Entwicklung und der Vertrieb von Software basierten Lösungen für die Unterstützung von Organisationen bei Werbemaßnahmen; Beratung in Bezug auf Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und politische Strategie", sowie "Beteiligung an Unternehmen und Verwaltung eigenen Vermögens".



Der zeitliche Zusammenhang zum Landtagswahlkampf in Thüringen sei aber "rein zufällig", sagte Braga dem Magazin T-Online. Es gehe um die Verwirklichung eines konkreten Projekts. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Noch sei das Unternehmen keinerlei Geschäftsbeziehungen eingegangen, "folglich auch nicht zu meiner Partei, ihren Gliederungen, parlamentarischen Vertretungen oder etwaigen Amts- und Mandatsträgern", sagte Braga weiter.



Der AfD-Landesvorstand und die Fraktion gaben ebenfalls an, keine Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Ob es solche Pläne gebe, beantworteten weder Braga, noch AfD Thüringen oder Fraktion. Braga kandidiert bei den Landtagswahlen auf Listenplatz 4 der AfD und als Direktkandidat im Wahlkreis Altenburger Land II. Er gilt als enger Vertrauter von Landeschef Björn Höcke.