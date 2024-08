Die endgültigen Q2-Zahlen von Suss MicroTec bestätigen die am 18. Juli bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnisse. Mit einem Umsatz von EUR 99,3 Mio., der im Jahresvergleich um 45% und im Quartalsvergleich um 6% stieg, übertraf das Unternehmen die Markterwartungen zum Zeitpunkt der vorläufigen Ergebnisse um 5%. Das Wachstum wurde in erster Linie von Advanced Backend Solutions getragen, insbesondere von temporären Bondern für die Produktion von Speichern mit hohen Bandbreiten. Trotz eines sequenziellen Umsatzrückgangs bei Photomask Solutions aufgrund eines Basiseffekts zeigte das Segment ein starkes Wachstum im Jahresvergleich. Die Bruttomarge der Gruppe stieg auf 40,5 % und die EBIT-Marge lag bei 15,3 %, was aufgrund höherer Betriebskosten etwas niedriger war als im ersten Quartal. Der Auftragsbestand ist weiterhin gut, mit einem bemerkenswerten Auftrag für einen Hybrid Bonder. Suss MicroTec bestätigte die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 24 und erwartet einen Umsatz von EUR 380-410 Mio., eine Bruttomarge von 38-40% und eine EBIT-Marge von 14-16%. Der jüngste Rückgang des Aktienkurses um 25 % ist vergleichbar mit anderen Unternehmen im Sektor, vernachlässigt jedoch die Schlüsselrolle des Unternehmens im KI-Bereich, der weiteres Wachstum verspricht. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 72,00. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE