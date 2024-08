Die allgemein schlechte Stimmung an den Märkten riss gestern auch die Infineon-Aktie zunächst in die Tiefe. Im frühen Handel waren zunächst Verluste von etwa sechs Prozent zu sehen. Nach der Zahlenvorlage konnte der Konzern dies aber wieder vollständig aufholen und den Handel sogar mit einem Plus von immerhin 1,3 Prozent verlassen.Anzeige:Dabei waren die Ergebnisse von Infineon (DE0006231004) alles andere als spektakulär. Die Umsätze steigerten sich im vergangenen Quartal um bescheidene zwei Prozent bis auf 3,7 Milliarden Euro und die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...