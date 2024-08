Commerzbank bestätigt Jahresziele - weiterer Aktienrückkauf geplant

Werbung







Die Commerzbank hat in Folge gesunkener Zinserträge und steigender Kosten für die polnische Tochterbank einen Gewinnrückgang zu verzeichnen. Jedoch kann sie ihre Jahresziele bestätigen.



Trotz eines rückläufigen Ergebnisses sieht sich die Commerzbank im laufenden Jahr auf Kurs zu einem höheren Jahresergebnis. Der Konzerngewinn ist binnen Jahresfrist um 4,8 Prozent auf 538 Millionen Euro gefallen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch vermeldete. Gründe für den Ergebnisrückgang sind die auslaufenden positiven Effekte des Zinsanstiegs sowie die hohen Rechtskosten bei der polnischen Tochter mBank im Zusammenhang mit Krediten, die in Schweizer Franken abgerechnet wurden. Bankchef Manfred Knof rechnet im laufenden Jahr jedoch weiter mit einem Gewinnanstieg, weil unter anderem im ersten Halbjahr trotz des schlechteren Ergebnisses im 2. Quartal der Gewinn zweistellig wachsen konnte. Die Bank sieht sich zudem finanziell so gut aufgestellt, dass sie erneut Aktien im Wert von 600 Millionen Euro zurückkaufen möchte.











Quelle: HSBC