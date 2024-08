Die Infineon-Aktie erlebte gestern eine Achterbahnfahrt an der Börse. Nach einem anfänglichen Kursrutsch von etwa sechs Prozent im frühen Handel konnte sich das Papier im Tagesverlauf erholen und schloss sogar mit einem Plus von 1,3 Prozent. Diese Volatilität folgte auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen des Halbleiterherstellers. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal um moderate zwei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie mit 0,30 Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 0,63 Euro lag.

Analysten senken Kursziele

Trotz der leichten Erholung am Vortag zeigt sich die Infineon-Aktie heute erneut unter Druck. Im XETRA-Handel notiert sie am Nachmittag bei 29,65 Euro, was einem Minus von 0,9 Prozent entspricht. Die vorgelegten Zahlen haben einige Analysten dazu veranlasst, ihre Kursziele für die Aktie zu senken. Dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten mit 42,67 Euro weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs, was auf ein mögliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

