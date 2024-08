© Foto: Daniel Vogl/dpa



Trotz einer Belastung von 50 Millionen Euro durch Wechselkurse, die den Umsatz um 0,2 Prozent senkten, bleibt das Unternehmen optimistisch. Anleger ziehen sich aber zurück.Im 2. Quartal 2024 stieg der währungsbereinigte Umsatz von Puma um 2,1 Prozent auf 2,117 Milliarden Euro. In den Regionen Amerika und Asien/Pazifik verzeichnete Puma ein starkes Wachstum. Der Umsatz in Amerika stieg um 9 Prozent auf 887,5 Millionen Euro, getrieben durch positive Entwicklungen in den USA und Lateinamerika. Die Region Asien/Pazifik wuchs um 1,9 Prozent auf 411,9 Millionen Euro - unterstützt durch anhaltendes Wachstum in China. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz in der Region EMEA um 4,3 Prozent auf 817,9 …