DJ Nordex erhält Aufträge über 57 MW aus Frankreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windturbinenhersteller Nordex hat zwei Aufträge über insgesamt 57 Megawatt (MW) aus Frankreich erhalten. In Centre-Val-de-Loire sollen vier Anlagen des Typs N149/5.X in einem 22,8-MW-Windpark errichtet werden. Zudem liefert das Unternehmen laut Mitteilung für einen 34,4-MW-Windpark in Hauts de France sechs Turbinen des Typs N163/5.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2024 06:01 ET (10:01 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.