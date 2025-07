Nach leichten Verlusten in der Vorwoche setzt sich am deutschen Aktienmarkt der uneinheitliche Trend unterhalb der 24.000-Punkte-Marke fort. Belastungsfaktor Nummer 1 ist die nahende Deadline von US-Präsident Donald Trump, der am 9. Juli - falls keine Einigung mit den Handelspartnern erzielt wird - neue Zölle erheben will. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage sehr dünn. Allianz, Kion, Merck und ProSieben werden von Analystenmeinungen bewegt.

