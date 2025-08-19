Unterföhring (ots) -19. August 2025. Ein 65-Jähriger im Blindflug. Und das in zehn Meter Höhe. Ein Chihuahua, der mehr sein will als ein Taschenhund. Und ein Finne mit kräftigen Brustwarzen. Sie alle träumen vom Weltrekord. In "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" wollen Sportskanone Jürgen aus Mannheim, Chihuahua Juju, und der Finne Mika live in SAT.1 und auf Joyn über sich hinauswachsen. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheJürgen Müller (65, Mannheim): Sprünge von Stange zu Stange mit verbundenen AugenDer sportbegeisterte Berufskraftfahrer hat 2019 den Ninja-Sport für sich entdeckt. Bei seinem Rekordversuch geht es darum, in zehn Metern Höhe möglichst viele Sprünge von Stange zu Stange, sogenannte Laché-Sprünge, mit verbundenen Augen zu absolvieren. Seine Motivation: "Ich bin ein verrückter alter Mann, aber junggeblieben und deswegen möchte ich der Welt da draußen zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist und dass man mit Willen und Kraft alles erreichen kann, was man möchte."Nicolle Müller mit Chihuahua Juju (Mahlow): Flaschen umstoßen"Ich will den Leuten beweisen, dass Chihuahuas mehr sind als Taschenhunde"; sagt Filmtiertrainerin Nicolle Müller und tritt mit Chihuahua Juju zum Rekordversuch an. Dafür muss Juju in einer Minute so viele Flaschen wie möglich nacheinander mit der Pfote vom Tisch zu stoßen.Mika Nieminen (44, Finnland): Fahrzeug mit Brustwarzen ziehenPerformanceartist Mika will den bestehenden Rekord des US-Amerikaners Sage Werbock brechen. Dafür muss er ein Fahrzeug mit einem Gewicht von mehr als 988,5 Kilogramm allein mit den Brustwarzen ziehen. Der Rekordversuch ist für Mika eine Herzensangelegenheit: "Wir haben die Bücher jedes Jahr als Weihnachtsgeschenk bekommen und sie waren für uns wie eine Bibel. Es war immer eine große Sache für mich, mit meinem eigenen Rekord, der zu meiner Profession passt, in diesem Buch zu stehen."Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6099706