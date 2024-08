Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,6 Prozent auf 28,74 Euro im XETRA-Handel. Dieser Aufschwung erfolgte trotz eines Umsatzeinbruchs von 11,94 Prozent im jüngsten Quartal. Der Wohnungskonzern meldete einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro, verglichen mit 1,75 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Dennoch zeigten sich Anleger optimistisch, was sich in der positiven Kursentwicklung widerspiegelte.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Experten prognostizieren für Vonovia ein durchschnittliches Kursziel von 31,48 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,94 Euro je Aktie. Trotz des aktuellen Umsatzrückgangs scheint das Vertrauen in die langfristige Performance des Unternehmens intakt zu sein, was durch die positive Kursentwicklung und die optimistischen Prognosen unterstrichen wird.

[...]

Hier weiterlesen