Die auf Schuhmode und andere Accessoires spezialisierte TOD's hat neue Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch in Betrieb genommen. Leistungsoptimierer sollen die Ausbeute erhöhen. Das italienische Modehaus TOD's setzt am Produktionsstandort und Hauptsitz in Cassette d'Ete in der Adria-Region Marken auf Photovoltaik und Solarstrom zum Eigenverbrauch. Dazu hat Anbieter Solaredge mit einer PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 740 Kilowatt (kWp) ausgerüstet. Wie Solaredge mitteilte, decken die ...

