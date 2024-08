Die Nvidia Aktie zeigt sich widerstandsfähig inmitten der jüngsten Marktvolatilität. Nach einem turbulenten Handelstag am Montag, der von einem massiven Ausverkauf im Technologiesektor geprägt war, konnte sich der Markt am Dienstag stabilisieren. Obwohl anfängliche Kursgewinne teilweise wieder abgegeben wurden, verhinderte die resiliente Haltung der Anleger eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Die Nvidia Aktie profitierte von dieser Entwicklung und konnte sich im Vergleich zu anderen Technologiewerten behaupten.

Künstliche Intelligenz treibt Nachfrage

Die steigende Nachfrage nach Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sorgt weiterhin für Rückenwind in der Technologiebranche. Insbesondere Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, verzeichnen ein wachsendes Interesse von Investoren. Nvidia, als führender Anbieter von KI-Chips, steht dabei besonders im Fokus. Die Erwartungen an zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in Milliardenhöhe unterstreichen das Potenzial der KI-Technologie und könnten der Nvidia Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

