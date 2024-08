Eine Umfrage von EuPD Research zeigt das potentielle Interesse von E-Autofahrenden an bidirektionalem Laden. Einige Installateure werden regelmäßig auf die Option angesprochen. Für Optionen, Elektrofahrzeuge (EV) bidirektional laden zu können, sieht das Marktforschungsinstitut EuPD Research Interesse am Markt. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Bonner Unternehmens hervor. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie dazu umfangreiche Befragungen in Deutschland durchgeführt. Und zwar von über 6000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...