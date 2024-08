Bereits am Dienstag war die Panik infolge der heftigen Turbulenzen zum Wochenbeginn, ausgelöst durch Rezessionsängste in den USA, aus dem Markt gewichen. Zur Wochenmitte hält die Erholung weiterhin an und zieht auch die Aktie des Halbleiterproduzenten ASML nach dem starken Abverkauf mit nach oben. Das ist für Anleger jetzt wichtig. Die vergangenen Tage waren besonders für die zuvor stark gelaufenen Tech-Titel wie ASML von massiven Kursverlusten geprägt. Die Aktie rauschte im Zuge dessen unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...