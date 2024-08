Die heutigen Zahlen der Commerzbank lagen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen und zudem mehr Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt. Anleger finden dennoch keinen Gefallen daran. Die Aktie rangiert am Mittwoch klar am DAX-Ende. Der Stoppkurs ist damit gefährlich nahe gerückt. Es gibt aber auch Hoffnung.Nachdem die Aktie der Commerzbank vorbörslich zunächst leicht positiv auf die heut vorgestellten Quartalszahlen reagiert hatte, ging es nach Handelseröffnung schnell in die andere Richtung. Zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...