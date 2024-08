Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Wertpapier bei 63,78 Euro und kletterte im Tagesverlauf auf ein Hoch von 64,80 Euro. Gegen Mittag lag der Kurs bei 64,56 Euro, was einem Plus von 1,3 Prozent entsprach. Besonders erfreulich für Anleger: Die Aktie konnte im Vergleich zum Vortagesschluss einen Zuwachs von 1,34 Euro verbuchen.

Gemischte Signale für Investoren

Trotz des aktuellen Kursanstiegs zeigen die jüngsten Quartalszahlen ein differenziertes Bild. Im ersten Quartal 2024 erwirtschaftete Brenntag einen Gewinn von 0,98 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,40 Euro darstellt. Auch der Umsatz schrumpfte um 11,59 Prozent auf 4,00 Milliarden Euro. Dennoch prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,97 Euro je Aktie und eine leicht erhöhte Dividende von 2,14 Euro.

